Гуменюк про удар по аеродрому у Джанкої: законна ціль, сезон "бавовни" триває

За її словами, важливо дочекатись офіційного коментаря від Генштабу ЗСУ.

"У Криму триває сезон "бавовни". Результати слід дочекатися від Генерального штабу. Все ж таки право "джанкойської ночі". І вони повинні його дотримати. Насправді те, що відбувається бойова робота, ми ніколи не приховуємо. Але результати даємо верифіковані - тобто уточнені, вивірені та ті, що мають офіційне підтвердження", - сказала Гуменюк.

Водночас, як зазначила речник, військовий аеродром у Джанкої - законна ціль, відповідний об'єкт, на якому базувалася в тому числі армійська авіація РФ.

"Крім того, ми знаємо, що під час свого розташування на Кримському півострові, використовуючи його як потужний мілітаріхаб, росіяни часто змінювали місця дислокації різних підрозділів та переміщали їх для того, щоб відвести від можливого ураження. Але не всі маневри були вдалими", - сказала вона.

Вибухи у Джанкої

У тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму 17 квітня пролунали вибухи. Також виникла пожежа. Місцеві жителі повідомляли, що епіцентром вибухів та пожежі став місцевий військовий аеродром. На місці після "прильоту" піднімався вогонь та густий дим.