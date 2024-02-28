Гуменюк про ситуацію у Кринках: у окупантів сезон "м'ясних штурмів"

За її словами, окупанти не полишають спроб вибити звідти українських захисників. Для цього Росія посилила "м'ясні штурми" окупантів без застосування бронетехніки.

"Ми не збираємося відходити, у нас досить надійні позиції на плацдармах, ми укріпилися там, попри те, що ворог дійсно в абсолютно варварський спосіб фактично зрівняв із землею населений пункт Кринки. Проте ми закріпилися там і можемо говорити про наші безумовні успіхи, тому що саме на тлі заяви, яку поспішили зробити окупанти, вони самі ж для себе мали великі іміджеві втрати", - розповіла Гуменюк.

Однак на вказаній ділянці фронту у Сил оборони ускладнена логістика, а окупанти мають за спиною суходоли, але попри це економлять бронетехніку для штурмів.

"Невикористання в штурмах бронетехніки в них триває як командирське ембарго. Тобто їм заборонено використовувати техніку, тому що вони її безповоротно втрачають. І при тому, що в них є ресурс, який можна підтягувати, вони її все одно економлять. Зараз у них просто сезон "м’ясних штурмів", - розповіла Гуменюк.

Успіхи ЗСУ на лівобережжі Херсонської області

Нагадаємо, ще у 2023 році українським захисникам вдалося взяти під свій контроль частину лівобережжя Херсонської області.

Нещодавно проект DeepState показав відео, на якому можна побачити, що наші бійці встановили український прапор у селі Кринки на лівобережжі Херсонської області.

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