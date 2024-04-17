Гуменюк розповіла, що допоможе ЗСУ розширити плацдарм на лівобережжі Дніпра

У неї запитали, чи мають можливість українські військові розширити вглиб плацдарм на лівобережжі та чи є зброя для того, щоб воювати далі на цьому напрямку.

За її словами, воювати є чим, але найголовніше - мати можливість захищатися. У цьому контексті вона вказала на важливість засобів РЕБ

"Тому що утримувати плацдарм в умовах, коли атакують, фактично насипають з повітря, дрони (атакують - ред.), дуже важко", - уточнила вона.

Росіяни ховаються за мирним населенням

Вона пояснила, що засоби радіоелектронної боротьби дуже допомагають цьому протидіяти, що дає змогу нашим воїнам проводити заходи з розширення плацдарму.

"Коли вони відчувають себе захищеними і можуть зупиняти дрони фактично в повітрі, заземлюючи їх засобами радіоелектронної боротьби, тому що застосовувати вогневе ураження по дронах дуже важко", - сказала Гуменюк.

Також вона уточнила, що окупанти працюють по українських позиціях, ховаючись за мирним населенням на тимчасово окупованих територіях.