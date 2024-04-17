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Гуменюк розповіла, що допоможе ЗСУ розширити плацдарм на лівобережжі Дніпра

Архівне фото: ЗСУ можуть розширити плацдарм на лівобережжі Дніпра (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові можуть проводити роботу з розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра, але для цього їм необхідні засоби РЕБ, які захищатимуть від атак ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

У неї запитали, чи мають можливість українські військові розширити вглиб плацдарм на лівобережжі та чи є зброя для того, щоб воювати далі на цьому напрямку.

За її словами, воювати є чим, але найголовніше - мати можливість захищатися. У цьому контексті вона вказала на важливість засобів РЕБ 

"Тому що утримувати плацдарм в умовах, коли атакують, фактично насипають з повітря, дрони (атакують - ред.), дуже важко", - уточнила вона.

Росіяни ховаються за мирним населенням

Вона пояснила, що засоби радіоелектронної боротьби дуже допомагають цьому протидіяти, що дає змогу нашим воїнам проводити заходи з розширення плацдарму. 

"Коли вони відчувають себе захищеними і можуть зупиняти дрони фактично в повітрі, заземлюючи їх засобами радіоелектронної боротьби, тому що застосовувати вогневе ураження по дронах дуже важко", - сказала Гуменюк.

Також вона уточнила, що окупанти працюють по українських позиціях, ховаючись за мирним населенням на тимчасово окупованих територіях.

Плацдарм на лівобережжі Дніпра

Українські воїни торік змогли висадитися в деяких місцях на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Тоді цю інформацію підтвердив і президент Володимир Зеленський. Відтоді основні бої відбуваються в районі села Кринки.

Раніше Сили оборони України показали, як працюють по росіянах у районі села Кринки.

На початку квітня Гуменюк повідомила, що окупанти намагалися змінити тактику в районі Кринок, намагаючись витіснити ЗСУ із займаних плацдармів. Але ці спроби виявилися нерезультативними.

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