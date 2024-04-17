Гуменюк рассказала, что поможет ВСУ расширить плацдарм на левобережье Днепра

Украинские военные могут проводить работу по расширению плацдарма на левобережье Днепра, но для этого им необходимы средства РЭБ, которые будут защищать от атак вражеских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.
У нее спросили, имеют ли возможность украинские военные расширить вглубь плацдарм на левобережье и есть ли оружие для того, чтобы воевать дальше на этом направлении.
По ее словам, воевать есть чем, но самое главное - иметь возможность защищаться. В этом контексте она указала на важность средств РЭБ
"Потому что удерживать плацдарм в условиях, когда атакуют, фактически насыпают с воздуха, дроны (атакуют - ред.), очень трудно", - уточнила она.
Она пояснила, что средства радиоэлектронной борьбы очень помогают этому противодействовать, что позволяет нашим воинам проводить мероприятия по расширению плацдарма.
"Когда они чувствуют себя защищенными и могут останавливать дроны фактически в воздухе, заземляя их средствами радиоэлектронной борьбы, потому что применять огневое поражение по дронам очень трудно", - сказала Гуменюк.
Также она уточнила, что оккупанты работают по украинским позициям, прячась за мирным населением на временно оккупированных территориях.
Украинские воины в прошлом году смогли высадиться в некоторых местах на левом берегу Днепра в Херсонской области. Тогда эту информацию подтвердил и президент Владимир Зеленский. С тех пор основные бои происходят в районе села Крынки.
Ранее Силы обороны Украины показали, как работают по россиянам в районе села Крынки.
В начале апреля Гуменюк сообщила, что оккупанты пытались изменить тактику в районе Крынок, пытаясь вытеснить ВСУ из занимаемых плацдармов. Но эти попытки оказались нерезультативными.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.