Гуменюк розповіла про просування ЗСУ після прориву першої лінії оборони росіян на півдні

"Так. Але ця робота досить складна. Це тільки перший етап, коли проривається лінія оборони. Після того треба закріпитися на тих ділянках і забезпечити безпеку для підрозділів, які здійснили той самий прорив. Тому тут новини можуть бути дещо уповільнені", - сказала Гуменюк, відповідаючи на питання, чи вдається ЗСУ розвинути успіхи після прориву першої лінії оборони противника на окремих ділянках фронту.

Однак вона наголосила, що потрібно пам'ятати, цим стоїть велика і важка робота.

За словами Гуменюк просування іде, але повідомляється про нього дозовано, аби зберегти життя наших захисників.

Ситуація на півдні

Раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що українським військовим вдалося прорвати першу лінію оборони окупантів на деяких ділянках півдня. Нині вони вийшли на проміжну лінію.

"Наші війська на півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони та перейшли на проміжну. І там вони стикаються з тим, що ворог на основних, ключових панівних висотах фактично збудував інженерні укріплення. Це, безумовно, ускладнює рух наших військ та самі бойові дії", - розповіла вона.

Маляр зазначила, що зараз окупанти перекидають свої резерви як на південний, так і східний напрямок. Здебільшого це професійні солдати.