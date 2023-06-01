Гуменюк рассказала о новой тактике РФ с привлечением ракетоносителей

Российские оккупанты постоянно совершают маневры ракетоносителей в Черном море, пытаясь создавать напряжение. В настоящее время выведены три корабля с "Калибрами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Враг постоянно манипулирует ракетоносителями", - констатировала она.

По словам Гуменюк, дело в том, что враг таким образом пытается держать напряжение.

В чем суть тактики?

"Россияне завели надводный ракетоноситель, а оставили только подводные ракетоносители. Затем враг вернул надводные ракетоносители", - пояснила военная.

Чего добивается РФ?

По мнению Гуменюк, такие маневры говорят о дополнительном напряжении, которое оккупанты пытаются вызвать среди украинцев.

Чем опасны ракетоносители РФ?

Россия не раз массированно атаковала Украину со стороны моря. Буквально 21 мая Гуменюк говорила о том, что Россия вывела в Черное море дополнительный ракетоноситель с "Калибрами" и усилила разведку беспилотниками. Она предупредила, что оккупанты могут атаковать Украину на фоне саммита G7.