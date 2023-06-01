ua ru
Чт, 01 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гуменюк рассказала о новой тактике РФ с привлечением ракетоносителей

Новина українською →
Украина, Четверг 01 июня 2023 09:39
Гуменюк рассказала о новой тактике РФ с привлечением ракетоносителей Фото: Россия использует новую тактику с привлечением ракетоносителей (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты постоянно совершают маневры ракетоносителей в Черном море, пытаясь создавать напряжение. В настоящее время выведены три корабля с "Калибрами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Враг постоянно манипулирует ракетоносителями", - констатировала она.

По словам Гуменюк, дело в том, что враг таким образом пытается держать напряжение.

В чем суть тактики?

"Россияне завели надводный ракетоноситель, а оставили только подводные ракетоносители. Затем враг вернул надводные ракетоносители", - пояснила военная.

Чего добивается РФ?

По мнению Гуменюк, такие маневры говорят о дополнительном напряжении, которое оккупанты пытаются вызвать среди украинцев.

Чем опасны ракетоносители РФ?

Россия не раз массированно атаковала Украину со стороны моря. Буквально 21 мая Гуменюк говорила о том, что Россия вывела в Черное море дополнительный ракетоноситель с "Калибрами" и усилила разведку беспилотниками. Она предупредила, что оккупанты могут атаковать Украину на фоне саммита G7.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Свет подорожал. Каким будет тариф на электроэнергию и как вырастут платежки
Свет подорожал. Каким будет тариф на электроэнергию и как вырастут платежки
DAILY
Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют