Гуменюк розповіла про нічні атаки "Шахедів": збили не менше 10 дронів, є поранені

"На півдні йшла бойова робота. Ми спостерігали дві хвилі атак. Перша тривала три години. Через дві години почалася нова хвиля. Бойова робота та збиття продовжуються", - заявила Гуменюк.

За її словами, робота Сил оборони по "Шахедам" була результативною. Сили ППО змогли знищити щонайменше 10 ударних безпілотників, по чотири у Херсонській та Дніпропетровській областях, а також по одному – у Кіровоградській та Миколаївській.

"На жаль, не обійшлося без влучень. Цього разу ворог бив по сільськогосподарських об'єктах та цивільних установах. Це і ангари для зберігання зерна, і будинки культури. На жаль, попередньо є поранені", - додала вона.

Комбіновані удари росіян по Україні

Нагадаємо, вчора, 4 січня, російські війська випустили кілька ракет територією України. Зокрема, під атакою був Кропивницький. Ворог обстріляв кілька енергооб'єктів у місті, внаслідок чого поранено.

Також учора ввечері росіяни випустили територією України кілька груп "Шахедів". Повітряна тривога оголошувалась у низці південних і центральних областей.

Також 2 січня росіяни влаштували масований ракетний удар по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 72 ракети. Більшість ракет – близько 60 – було збито в районі Києва. Серед них – 10 гіперзвукових ракет "Кинжал".