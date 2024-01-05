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Гуменюк розповіла про нічні атаки "Шахедів": збили не менше 10 дронів, є поранені

Фото: керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк (Владислав Красинський, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ випустили по території України кілька груп "Шахедів", атака триває. Українські військові знищили щонайменше 10 ворожих ударних безпілотників.

Про це заявила керівник об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ в ефірі національного телемарафону.

"На півдні йшла бойова робота. Ми спостерігали дві хвилі атак. Перша тривала три години. Через дві години почалася нова хвиля. Бойова робота та збиття продовжуються", - заявила Гуменюк.

За її словами, робота Сил оборони по "Шахедам" була результативною. Сили ППО змогли знищити щонайменше 10 ударних безпілотників, по чотири у Херсонській та Дніпропетровській областях, а також по одному – у Кіровоградській та Миколаївській.

"На жаль, не обійшлося без влучень. Цього разу ворог бив по сільськогосподарських об'єктах та цивільних установах. Це і ангари для зберігання зерна, і будинки культури. На жаль, попередньо є поранені", - додала вона.

Комбіновані удари росіян по Україні

Нагадаємо, вчора, 4 січня, російські війська випустили кілька ракет територією України. Зокрема, під атакою був Кропивницький. Ворог обстріляв кілька енергооб'єктів у місті, внаслідок чого поранено.

Також учора ввечері росіяни випустили територією України кілька груп "Шахедів". Повітряна тривога оголошувалась у низці південних і центральних областей.

Також 2 січня росіяни влаштували масований ракетний удар по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 72 ракети. Більшість ракет – близько 60 – було збито в районі Києва. Серед них – 10 гіперзвукових ракет "Кинжал".

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