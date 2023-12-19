Гуменюк розповіла, як ЗСУ звільнятимуть лівий берег Дніпра: візьмемо мотивацією

"Ось це - місія самогубця, однозначно. Тому що правий берег - і вищий за лівий, і мости зруйновані. І підтримки там окупанти ніякої не мають. На лівому березі ситуація складна саме через те, що окупаційне військо там у великому обсязі. Дійсно, їх там більше за нас. Але ми візьмемо мотивацією", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що утримання плацдарму на лівобережжі Херсонської області має важливе значення насамперед для підтримки морального духу українців в окупації.

"По-перше, це дуже потужний психологічний момент для населення тимчасово окупованих територій. Люди перебувають вже майже два роки в окупації, і вони не мають іншого, більш потужного сигналу про те, що до них прийдуть, їх звільнять, ніж присутність наших військ на лівому березі. Також це дуже потужний психологічний момент і для окупаційних військ. Вони дійсно в дуже такому непростому стані, коли розуміють команду іти та штурмувати наші позиції", - розповіла речниця.