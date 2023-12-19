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Гуменюк рассказала, как ВСУ будут освобождать левый берег Днепра: возьмем мотивацией

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Количество российских войск на временно оккупированном левом берегу Херсонской области значительно больше украинских, однако ВСУ имеют преимущество в мотивации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода.

"Вот это - миссия самоубийцы, однозначно. Потому что правый берег - и выше левого, и мосты разрушены. И поддержки там оккупанты никакой не имеют. На левом берегу ситуация сложная именно из-за того, что оккупационное войско там в большом объеме. Действительно, их там больше нас. Но мы возьмем мотивацией", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что содержание плацдарма на левобережье Херсонской области имеет важное значение, прежде всего, для поддержания морального духа украинцев в оккупации.

"Во-первых, это очень мощный психологический момент для населения временно оккупированных территорий. Люди находятся уже почти два года в оккупации, и у них нет другого, более мощного сигнала о том, что к ним придут, их освободят, чем присутствие наших войск на левом берегу. Также это очень мощный психологический момент и для оккупационных войск. Они действительно в таком непростом состоянии, когда понимают команду идти и штурмовать наши позиции", - рассказала спикер.

 

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Война России против УкраиныХерсонская областьВСУ