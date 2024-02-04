Гуменюк розповіла, як змінилася тактика РФ після знищення літаків на "Бельбеку"

"Очевидно вони намагаються знайти максимально безпечні для себе рубежі пуску. Вони не наближаються в ті райони, де був для них прикрий урок, але, тим не менш, ми продовжуємо роботу для того, щоб авіації ворога ставало менше і підтвердження тому - результативна робота по аеродрому "Бельбек", де мінус три (літаки, - ред.) знову", - констатувала вона.

Водночас Гуменюк зазначила, що попри втрату літаків, перевага у РФ в повітрі зберігається, але українські сили оборони намагаються "це максимально вирівняти".

"Зокрема і як раз той самий урок, про який я казала, що вони побоюються того, що застосування авіації на тих рубежах, напрямках і відстанях, які вони дозволяли собі раніше, для них будуть критичними. Крім того, вони суттєво жаліються на дуже потужну нашу роботу по знищенню їх безпілотників. Тобто вони нарощують використання FPV-дронів, але результату це не має, тому що ми знаходимо способи протидії", - констатувала спікер.

Атака на аеродром "Бельбек": знищення літаків

31 січня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Окупанти заявили про нібито "запуск 20 ракет", які нібито вдалося збити. У свою чергу, командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук натякнув, що ЗСУ вдарили по аеродрому "Бельбек".

При цьому спочатку анонімний російський Telegram-канал "Кремлівська табакерка" повідомив про втрату двох літаків Су-27, одного Су-30 і 12 загиблих, у тому числі пілотів, у Бельбеку.

2 лютого спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму під час атаки 31 січня було вражено щонайменше три літаки росіян, а також особовий склад.