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Гуменюк рассказала, как изменилась тактика РФ после уничтожения самолетов на "Бельбеке"

Фото: как изменилась тактика РФ после уничтожения самолетов на "Бельбеке" (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

После уничтожения по меньшей мере трех самолетов во время удара по аэродрому "Бельбек" 31 января, оккупанты пытаются найти максимально безопасные для себя рубежи пуска. При этом, преимущество в РФ в воздухе сохраняется, но ВСУ стараются "это максимально выровнять".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Очевидно они пытаются найти максимально безопасные для себя рубежи пуска. Они не приближаются в те районы, где был для них досадный урок, но, тем не менее, мы продолжаем работу для того, чтобы авиации врага становилось меньше и подтверждение тому - результативная работа по аэродрому "Бельбек", где минус три (самолеты, - ред.) снова", - констатировала она.

В то же время Гуменюк отметила, что, несмотря на потерю самолетов, преимущество в РФ в воздухе сохраняется, но украинские силы обороны пытаются "это максимально выровнять".

"В частности и как раз тот самый урок, о котором я говорила, что они опасаются того, что применение авиации на тех рубежах, направлениях и расстояниях, которые они позволяли себе раньше, для них будут критическими. Кроме того, они существенно жалуются на очень мощную нашу работу по уничтожению их беспилотников, то есть они наращивают использование FPV-дронов, но результата это не имеет, потому что мы находим способы противодействия", - констатировала спикер.

Атака на аэродром "Бельбек": уничтожение самолетов

31 января во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Оккупанты заявили о якобы "запуске 20 ракет", которые якобы удалось сбить. В свою очередь, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук намекнул, что ВСУ ударили по аэродрому "Бельбек".

При этом, первоначально анонимный российский Telegram-канал "Кремлевская табакерка" сообщил о потере двух самолетов Су-27, одного Су-30 и 12 погибших, в том числе пилотов, в Бельбеке.

2 февраля спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму во время атаки 31 января были поражены по меньшей мере три самолета россиян, а также личный состав.

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