Гуменюк розповіла, як командири РФ заважають штурмувати позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра

Так, ворог продовжує наполегливо штурмувати позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра, намагаючись вибити звідти підрозділи Сил оборони.

"Умови надскладні і ворог не припиняє штурмових дій. За минулу добу ворог наважився на 5 таких спроб (штурмів, - ред.), але всі обставини були проти них", - розповіла Гуменюк.

Тактика командування окупантів та втрати РФ на півдні

За словами спікера ОК "Південь", командири не дозволяють застосовувати бронетехніку, що суперечить здоровій тактиці ведення таких штурмових дій.

"Вони вимушені туди відправляти чисто піші групи для стрілецьких боїв і зіткнення просто очі в очі фактично, і втрачають особовий склад", - зазначила вона.

Як додала військова, 54 окупанта за минулу добу більше не повернуться в стрій, також вдалось знищити одну гармату та один міномет.

"І ми продовжуємо працювати по тому недофлоту, який намагається маневрувати поміж островами, там, де ворог намагається розгортати спостережні пункти", - розповіла Гуменюк, додавши, що також вдалось знищити ще один пункт БПЛА росіян.

Крім того, як додають в Силах оборони півдня, окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, продовжують наносити удари керованими авіабомбами та некерованими авіаційними ракетами.

Тільки цифри

Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

За минулу добу українські військові отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на:

54 окупанти;

1 гармату;

1 міномет;

2 одиниці автобронетехніки.

Знищено ще один пункт управління БпЛА.

Плацдарм у Кринках

На лівому березі Дніпра на Херсонщині кілька місяців триває операція Збройних сил України. Незважаючи на відносно невеликі розміри плацдарму та його безперервні бомбардування російською авіацією, окупанти й досі не можуть перехопити ініціативу.

За даними Генштабу на ранок 4 лютого, на Херсонському напрямку захисники надалі продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи із позицій.