Гуменюк рассказала, как командиры РФ мешают штурмовать позиции ВСУ на левобережье Днепра

Российские войска не прекращают штурмовать позиции ВСУ на левобережье Херсонской области. При этом, командиры оккупантов отправляют только пешие группы захватчиков для участия в боях без подкрепления техники, чем существенно снижают эффективность таких атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона и Силы обороны юга Украины.
Так, враг продолжает настойчиво штурмовать позиции ВСУ на левобережье Днепра, пытаясь выбить оттуда подразделения Сил обороны.
"Условия сверхсложные и враг не прекращает штурмовых действий. За минувшие сутки враг решился на 5 таких попыток (штурмов, - ред.), но все обстоятельства были против них", - рассказала Гуменюк.
По словам спикера ОК "Юг", командиры не разрешают применять бронетехнику, противоречащую здоровой тактике ведения таких штурмовых действий.
"Они вынуждены туда отправлять чисто пешие группы для стрелковых боев и столкновения прямо глаза в глаза фактически, и теряют личный состав", - отметила она.
Как добавила военная, 54 оккупанта за минувшие сутки больше не вернутся в строй, также удалось уничтожить одну пушку и один миномет.
"И мы продолжаем работать по тому нефлоту, который пытается маневрировать между островами, там, где враг пытается разворачивать наблюдательные пункты", - рассказала Гуменюк, добавив, что также удалось уничтожить еще один пункт БПЛА россиян.
Кроме того, как добавляют в Силах обороны юга, оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов разных типов, продолжают наносить удары управляемыми авиабомбами и неуправляемыми авиационными ракетами.
Силы обороны и дальше наносят огненное поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.
За минувшие сутки украинские военные получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше:
Уничтожен еще один пункт управления БПЛА.
На левом берегу Днепра в Херсонской области несколько месяцев продолжается операция Вооруженных сил Украины. Несмотря на относительно небольшие размеры плацдарма и его непрерывные бомбардировки российской авиацией, оккупанты до сих пор не могут перехватить инициативу.
По данным Генштаба на утро 4 февраля, на Херсонском направлении защитники в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.