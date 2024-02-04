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Гуменюк розповіла, як командири РФ заважають штурмувати позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра

Україна, Неділя 04 лютого 2024 12:05
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Гуменюк розповіла, як командири РФ заважають штурмувати позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра Фото: штурми позицій ЗСУ на лівобережжі Дніпра заважають проводити командири РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська не припиняють штурмувати позиції ЗСУ на лівобережжі Херсонської області. При цьому командири окупантів відправляють лише піші групи загарбників для участі в боях без підкріплення техніки, чим суттєво знижують ефективність таких атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону та Сили оборони півдня.

Так, ворог продовжує наполегливо штурмувати позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра, намагаючись вибити звідти підрозділи Сил оборони.

"Умови надскладні і ворог не припиняє штурмових дій. За минулу добу ворог наважився на 5 таких спроб (штурмів, - ред.), але всі обставини були проти них", - розповіла Гуменюк.

Тактика командування окупантів та втрати РФ на півдні

За словами спікера ОК "Південь", командири не дозволяють застосовувати бронетехніку, що суперечить здоровій тактиці ведення таких штурмових дій.

"Вони вимушені туди відправляти чисто піші групи для стрілецьких боїв і зіткнення просто очі в очі фактично, і втрачають особовий склад", - зазначила вона.

Як додала військова, 54 окупанта за минулу добу більше не повернуться в стрій, також вдалось знищити одну гармату та один міномет.

"І ми продовжуємо працювати по тому недофлоту, який намагається маневрувати поміж островами, там, де ворог намагається розгортати спостережні пункти", - розповіла Гуменюк, додавши, що також вдалось знищити ще один пункт БПЛА росіян.

Крім того, як додають в Силах оборони півдня, окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, продовжують наносити удари керованими авіабомбами та некерованими авіаційними ракетами.

Тільки цифри

Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

За минулу добу українські військові отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на:

  • 54 окупанти;
  • 1 гармату;
  • 1 міномет;
  • 2 одиниці автобронетехніки.

Знищено ще один пункт управління БпЛА.

Плацдарм у Кринках

На лівому березі Дніпра на Херсонщині кілька місяців триває операція Збройних сил України. Незважаючи на відносно невеликі розміри плацдарму та його безперервні бомбардування російською авіацією, окупанти й досі не можуть перехопити ініціативу.

За даними Генштабу на ранок 4 лютого, на Херсонському напрямку захисники надалі продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи із позицій.

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