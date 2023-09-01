Гуменюк про прорив одного з оборонних рубежів РФ: не остаточна перемога

Прорив українських військових на одному з російських оборонних рубежів не є остаточно перемогою, втім воїни готові до складнощів.

Про це розповіла очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як розповіла Гуменюк, після того, як воїни вибивають росіян з певних позицій, останні мають місце куди відступити та закріпитись. У зв'язку з цим контрбатарейна боротьба ЗСУ проводиться в кілька етапів:

вибиття росіян з найближчих позицій;

удари по глибокому тилу ворога з метою руйнування його інфраструктури.

"Не можна казати про те, що прохід першого етапу - це найбільша перемога і далі буде легше. Ми готові до того, що подальші ділянки будуть також складними", - зауважила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Прорив одного з російських оборонних рубежів

Як стверджує Інститут вивчення війни (ISW), Збройні сили досягли подальших тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області і ймовірно просуваються через складну серію оборонних позицій ворога.

За словами Гуменюк, під час просування наших воїнів, росіяни не мають шансів закріпити оборону, яка була надірвана. У зв'язку з цим через деякий час вона опиняється в статусі "проривна".

Більше про те, як далі розвиватимуться події на півдні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.