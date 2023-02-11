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Гуменюк пояснила, навіщо РФ скинула авіабомби на острів Зміїний

Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Військові РФ в ніч на 11 лютого скинули на острів Зміїний чотири авіабомби, щоб створити штучну перемогу для своєї пропаганди та перевірити готовність української армії до оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Атакували вони його авіабомбами. Це говорить про те, що вони натякають на розвиток подій, зокрема і на півдні", - сказала Гуменюк.

За її словами, ворог намагається створювати інформаційний фон для себе, не маючи реальних успіхів, якими можна похвалитися на півдні. Вони намагаються створити таку штучну перемогу для своєї пропаганди.

"Також намагаючись перевірити нашу готовність до оборони та вивідувати, чи не облаштували ми там вже потужний бастіон, який їм знову доведеться штурмувати. Днями вони намагалися розвідувати, а пізніше вирішили продемонструвати свою "силу" та "присутність". Але що вони бомбили? Те, що самі там і позалишали", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, окупанти в ніч на 11 лютого скинули на острів Зміїний чотири авіаційні бомби. Крім того, ворог атакував Одеську область.

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