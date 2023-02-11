Гуменюк пояснила, навіщо РФ скинула авіабомби на острів Зміїний

"Атакували вони його авіабомбами. Це говорить про те, що вони натякають на розвиток подій, зокрема і на півдні", - сказала Гуменюк.

За її словами, ворог намагається створювати інформаційний фон для себе, не маючи реальних успіхів, якими можна похвалитися на півдні. Вони намагаються створити таку штучну перемогу для своєї пропаганди.

"Також намагаючись перевірити нашу готовність до оборони та вивідувати, чи не облаштували ми там вже потужний бастіон, який їм знову доведеться штурмувати. Днями вони намагалися розвідувати, а пізніше вирішили продемонструвати свою "силу" та "присутність". Але що вони бомбили? Те, що самі там і позалишали", - зазначила Гуменюк.