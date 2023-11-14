Гуменюк пояснила мету заяви РФ про "відхід" з Херсонської області та його "анулювання"

"Очевидно це спроба виміряти готовність і спосіб реагування наших сил на подібні заяви. Оскільки довготривалий час в інформаційному просторі підігрівалися всі необхідні ресурси, щоб пролунала подібна заява. І вони хотіли спровокувати нашу реакцію, а вона не послідувала", - пояснила Гуменюк.

За її словами, росіяни зрозуміли, що отримали фактично зворотний ефект. В їх війську почалась паніка, посилився розбрат і вони були змушені прибрати цю заяву.

"Насправді в них не дуже хороші справи. Оскільки там дійсно морально-психологічна ситуація в підрозділах, які знаходяться на лівому березі, наближена до критичної. Там процвітає дезертирство, суперечки між підрозділами та немає злагодженості. І це все ускладнює бойову роботу в тих умовах, коли Сили оборони тиснуть на присутність військ на лівому березі", - зазначила речниця.

Що передувало

Вранці 13 листопада росЗМІ з посиланням на заяви Міноборони РФ поширили повідомлення про рішення відомства провести перегрупування військ "Дніпро" зі складу окупаційного контингенту на Херсонщині. Їх нібито зібралися відводити на схід від Дніпра виходячи з "оцінки ситуації, що склалася".

Так, у Міноборони РФ пояснювали подібні "маневри" планами звільнити частину сил, які "задіяні для наступу на інших напрямках".

При цьому трохи пізніше таку заяву у РФ про "перегрупування" сил на окупованих районах Херсонської області було "анульовано".