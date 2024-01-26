Гуменюк пояснила, чому РФ давно не застосовувала "Калібри" для ударів по Україні

"Ми спираємося на аналітику і будемо говорити, що використання "Калібрів" останнім часом дуже рідке. Але є розуміння, що вони дійсно мають складнощі з обслуговуванням тих агрегатів, з яких випускаються "Калібри", і завантаженням самих ракет, бо вся ця логістика й інфраструктура зосереджена у Криму, а базуються ракетоносії з метою збереження у Новоросійську. Тому очевидно, що це може бути такою причиною", - сказала Гуменюк.

За її словами, їхнє перебування на чергуванні говорить про те, що "Калібри" готові бути застосованими й коли це станеться, зараз не можна абсолютно точно вирахувати.

"І цілком імовірно, що вони (росіяни - ред.) можуть таким чином присипати пильність, нібито вони не будуть використовувати "Калібри", не можуть, не здатні. А в цей час завдати підступного удару. Тому я закликаю не втрачати пильності, аналізувати всю готовність ворога і бути готовими їй протидіяти", - зазначила речниця.

Ракетоносії РФ у Чорному морі

Вчора речницю Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що РФ протягом тривалого часу тримає в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні різну кількість ракетоносіїв.

"Наразі бачимо, що активність ракетоносіїв залишається також досить високою. Три ракетоносії перебувають на бойовому чергуванні, один надводний і два підводних. Загальний залп "Калібрів складається до 16 одиниць. Така конфігурація ракетоносіїв тримається вже досить довгий час. Ворог не виводив на початку року ракетоносії майже, але потім, попри шторм, вивів і зафіксував. Зараз проводить ротацію, поповнення і зменшення, але не прибирає ракетоносії з бойового чергування ", - сказала Гуменюк.

За її словами, така тактика може свідчити як про підготовку росіян до майбутнього удару "Калібрами", так і використовуватись ворогом з метою розосередити увагу українських сил ППО.