RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гуменюк объяснила, почему РФ давно не применяла "Калибры" для ударов по Украине

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы давно не применяли "Калибры" для ударов по Украине. Это может быть связано со сложностью обслуживания тех агрегатов, из которых выпускаются эти ракеты, а также попытками "усыпить" бдительность украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы опираемся на аналитику и будем говорить, что использование "Калибров" в последнее время очень редко. Но есть понимание, что они действительно испытывают сложности с обслуживанием тех агрегатов, из которых выпускаются "Калибры", и загрузкой самих ракет, потому что вся эта логистика и инфраструктура сосредоточена в Крыму, а базируются ракетоносители с целью сохранения в Новороссийске. Поэтому очевидно, что это может стать такой причиной", - сказала Гуменюк.

По ее словам, их пребывание на дежурстве говорит о том, что "Калибры" готовы быть применены и когда это произойдет,  сейчас нельзя точно вычислить.

"И вполне вероятно, что они (россияне - ред.) могут таким образом присыпать бдительность, якобы они не будут использовать "Калибры", не могут, не способны. А в это время нанести коварный удар. Поэтому я призываю не терять бдительности, анализировать всю готовность врага и быть готовыми ей противодействовать", - отметила спикер.

Ракетоносители РФ в Черном море

Вчера спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что РФ в течение длительного времени держит в акватории Черного моря на боевом дежурстве разное количество ракетоносителей.

"Пока видим, что активность ракетоносителей остается также достаточно высокой. Три ракетоносителя находятся на боевом дежурстве, один надводный и два подводных. Общий залп "Калибров состоит до 16 единиц. Такая конфигурация ракетоносителей держится достаточно долгое время. Враг не выводил в начале года ракетоносители почти, но затем, несмотря на шторм, вывел и зафиксировал. Сейчас производит ротацию, пополнение и уменьшение, но не убирает ракетоносители по боевому дежурству", - сказала Гуменюк.

По ее словам, такая тактика может свидетельствовать как о подготовке россиян к предстоящему удару "Калибрамы", так и использоваться врагом с целью рассредоточить внимание украинских сил ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетиВойна России против Украиныракетный ударРакетная атака