Гуменюк объяснила, почему РФ давно не применяла "Калибры" для ударов по Украине

"Мы опираемся на аналитику и будем говорить, что использование "Калибров" в последнее время очень редко. Но есть понимание, что они действительно испытывают сложности с обслуживанием тех агрегатов, из которых выпускаются "Калибры", и загрузкой самих ракет, потому что вся эта логистика и инфраструктура сосредоточена в Крыму, а базируются ракетоносители с целью сохранения в Новороссийске. Поэтому очевидно, что это может стать такой причиной", - сказала Гуменюк.

По ее словам, их пребывание на дежурстве говорит о том, что "Калибры" готовы быть применены и когда это произойдет, сейчас нельзя точно вычислить.

"И вполне вероятно, что они (россияне - ред.) могут таким образом присыпать бдительность, якобы они не будут использовать "Калибры", не могут, не способны. А в это время нанести коварный удар. Поэтому я призываю не терять бдительности, анализировать всю готовность врага и быть готовыми ей противодействовать", - отметила спикер.

Ракетоносители РФ в Черном море

Вчера спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что РФ в течение длительного времени держит в акватории Черного моря на боевом дежурстве разное количество ракетоносителей.

"Пока видим, что активность ракетоносителей остается также достаточно высокой. Три ракетоносителя находятся на боевом дежурстве, один надводный и два подводных. Общий залп "Калибров состоит до 16 единиц. Такая конфигурация ракетоносителей держится достаточно долгое время. Враг не выводил в начале года ракетоносители почти, но затем, несмотря на шторм, вывел и зафиксировал. Сейчас производит ротацию, пополнение и уменьшение, но не убирает ракетоносители по боевому дежурству", - сказала Гуменюк.

По ее словам, такая тактика может свидетельствовать как о подготовке россиян к предстоящему удару "Калибрамы", так и использоваться врагом с целью рассредоточить внимание украинских сил ПВО.