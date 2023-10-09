Гуменюк пояснила, чи можуть окупанти прорватися на правий берег Дніпра на півдні

Офіцер зазначила, що завдяки міцній і щільній обороні ЗСУ російські загарбники не мають можливості перебратися з лівого берега Херсонської області на правий, і такий сценарій "не розглядається адекватними людьми".

При цьому Гуменюк звернула увагу, що окупанти все ж таки можуть здійснити подібну спробу.

"Ми розуміємо, що маємо справу з досить неадекватним ворогом. Наша оборона є досить щільною і просування ворога не передбачається", - сказала Гуменюк.

Також представниця Сил оборони півдня України висловилася про дії російських диверсійно-розвідувальних груп на цій ділянці фронту, та відбиття бійцями ЗСУ атак противника.

За словами Гуменюк, інтервенти, зокрема, намагаються імітувати активність у районі островів, де за минулу добу українські захисники знищили сім човнів, на яких намагалися маневрувати російські ДРГ.

Посилення ворожих авіаударів та артилерійських обстрілів по населених пунктах на західній частині Херсонської області вона пов'язує з побоюваннями російських окупантів щодо накопичення сил та засобів ЗСУ "безпосередньо перед певним просуванням у їхній бік".

Відбиття атак російських ДРГ

Зазначимо, що ворожі диверсійні групи періодично намагаються проникнути на підконтрольну Україні територію, і найчастіше такі випадки фіксують у Херсонській, Харківській Чернігівській та Сумській областях.

Так, наприклад, 4 жовтня стало відомо про знищення українськими воїнами 3 човнів з диверсійно-розвідувальними групами окупантів на південному напрямку.

Перед тим, 25 вересня, у Куп'янському районі Харківської області, будуючи лінію фортифікацій на російській стороні, загарбники проникнули на територію України та почали зводити укріплення поблизу кордону. Однак прикордонники "Сталевого кордону" разом з бійцями ЗСУ витіснили окупантів за межі України.

Також нагадаємо, що вночі 1 серпня, російська ДРГ намагалася прорватися на українську територію у Чернігівській області.