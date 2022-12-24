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Гуменюк про помсту за Херсон: наші удари лягають тільки туди, де є ворог

Фото: керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи сьогоднішній обстріл Херсона, заявила, що удари ЗСУ на відміну від російських виважені, вивірені і лягають тільки туди, де є скупчення ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Контрбатарейне протистояння, яке відбувається зараз вздовж всієї лінії фронту, воно в першу чергу виважене та доцільне. В будь-якому випадку ми памятаємо про те, що на лівому березі, де базується ворог, він намагається ховається за місцевими. Тому наші удари на відміну від ворожих виважені, вивірені і лягають тільки туди, де є скупчення ворога. Для того, щоб не бути тими потворами, якими вони є", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, у суботу, 24 грудня, росіяни обстріляли центр Херсона з "Градів" та запальних боєприпасів.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло щонайменше 10 людей. Окрім того, 55 людей зазнали поранень, 18 з яких перебувають у важкому стані.

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ХерсонВійна Росії проти України