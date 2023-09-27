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Гуменюк: після удару по штабу ЧФ РФ ворог використовує ракетоносії безсистемно і безглуздо

Фото: прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Після удару по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок чого було ліквідовано вищих офіцерів противника, спостерігається затишшя військово-морської діяльності загарбників.

Про це заявила спікера Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу Espreso.

За її словами, очевидним є "певний сумбур" у керівництві ЧФ РФ після знищення штабу ворожого флоту.

"Тому що використання ракетоносіїв було безсистемним і безглуздим. Вони виходили, заходили, маневрували незрозумілими маршрутами з невиправданою витратою палива, без реалізації задач", - зазначила Гуменюк.

Представниця Сил оборони півдня України пояснила, що ворог нарощував присутність кораблів, коригував, заміняв один одного, тим самим демонстрував готовність.

"Але все ж таки були застосовані для переконання, що керування існує, що керівництво на місці й флот може бути боєздатним", - сказала Гуменюк.

Так, констатувала вона, спостерігається затишшя військово-морської діяльності російських окупантів.

"Кораблі зараз більше ховаються, вишукуючи для себе безпекові місця для базування й перебування у Чорному морі. А проведення навчань, які обов'язкові для підтримання боєздатності флоту, ми не спостерігаємо", - наголосила прес-секретарка Сил оборони півдня України.

Удар по штабу ЧФ РФ в окупованому Севастополі

Нагадаємо, що 22 вересня Силами оборони України було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі.

За даними Сил спеціальних операцій, тоді загинули 34 офіцери, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено.

При цьому 26 вересня у Міністерстві оборони РФ оприлюднили кадри, на яких помітно, що Соколов нібито бере участь у засіданні колегії.

Після цього в ССО додали, що все ще уточнюють інформацію щодо командувача Чорноморського флоту.

Детальніше про цю атаку, під час якої було зруйновано штаб ЧФ РФ у Севастополі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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