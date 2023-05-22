UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гуменюк назвала можливу мету атаки росіян по Дніпру

Фото: керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України (РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти, атакуючи Дніпро у понеділок, 22 травня, переслідували мінімум одну мету. При цьому в ОК "Південь" стверджують, що обстріли, не тільки Дніпра, триватимуть і далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Будуть атакувати і намагатися виснажувати конкретні напрямки протиповітряної оборони. Зокрема, зосередившись на цьому напрямку (Дніпро, - ред.) виміряють з яких боків може бути захищений або пропущений конкретний удар", - припустила вона.

Гуменюк додала, що враховуючи, що ворогом під час атак застосовується різна зброя, "це ще раз підкреслює, що ворогу не дає спокою наша ППО".

Щодо того, чому окупанти цієї ночі атакували саме Дніпро, Гуменюк сказала наступне: "Який саме напрямок обирає ворог, знає тільки ворог. Ми можемо аналізувати, робити висновки і передбачати те, що вважаємо адекватним. Не завжди це співпадає з тим, що дійсно у ворога на умі".

Нічний удар по Україні

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував Дніпропетровську область. Більшість цілей збили сили ППО, але зафіксовано 4 "прильоти". Почалися пожежі, поранення отримали 7 людей. Зокрема, відомо про пошкодження будинків, дитсадка, магазинів, будівлі рятувального підрозділу.

За ніч сили та засоби протиповітряної оборони вночі збили 20 ударних БПЛА і чотири крилаті ракети. Загалом росіяни випустили 16 ракет різних типів. Вибухи також було чутно в Харкові та Запоріжжі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро