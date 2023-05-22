Гуменюк назвала можливу мету атаки росіян по Дніпру

Російські окупанти, атакуючи Дніпро у понеділок, 22 травня, переслідували мінімум одну мету. При цьому в ОК "Південь" стверджують, що обстріли, не тільки Дніпра, триватимуть і далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Будуть атакувати і намагатися виснажувати конкретні напрямки протиповітряної оборони. Зокрема, зосередившись на цьому напрямку (Дніпро, - ред.) виміряють з яких боків може бути захищений або пропущений конкретний удар", - припустила вона.

Гуменюк додала, що враховуючи, що ворогом під час атак застосовується різна зброя, "це ще раз підкреслює, що ворогу не дає спокою наша ППО".

Щодо того, чому окупанти цієї ночі атакували саме Дніпро, Гуменюк сказала наступне: "Який саме напрямок обирає ворог, знає тільки ворог. Ми можемо аналізувати, робити висновки і передбачати те, що вважаємо адекватним. Не завжди це співпадає з тим, що дійсно у ворога на умі".

Нічний удар по Україні

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував Дніпропетровську область. Більшість цілей збили сили ППО, але зафіксовано 4 "прильоти". Почалися пожежі, поранення отримали 7 людей. Зокрема, відомо про пошкодження будинків, дитсадка, магазинів, будівлі рятувального підрозділу.

За ніч сили та засоби протиповітряної оборони вночі збили 20 ударних БПЛА і чотири крилаті ракети. Загалом росіяни випустили 16 ракет різних типів. Вибухи також було чутно в Харкові та Запоріжжі.