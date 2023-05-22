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Гуменюк назвала возможную цель атаки россиян по Днепру

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Днепр, Понедельник 22 мая 2023 09:21
Гуменюк назвала возможную цель атаки россиян по Днепру Фото: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины (РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты, атакуя Днепр в понедельник, 22 мая, преследовали минимум одну цель. При этом в ОК "Юг" утверждают, что обстрелы, не только Днепра, будут продолжаться и дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Будут атаковать и пытаться истощать конкретные направления противовоздушной обороны. В частности, сосредоточившись на этом направлении (Днепр, - ред.) измеряют с каких сторон может быть защищен или пропущен конкретный удар", - предположила она.

Гуменюк добавила, что учитывая, что врагом во время атак применяется разное оружие, "это еще раз подчеркивает, что врагу не дает покоя наша ПВО".

Относительно того, почему оккупанты этой ночью атаковали именно Днепр, Гуменюк сказала следующее: "Какое именно направление выбирает враг, знает только враг. Мы можем анализировать, делать выводы и предполагать то, что считаем адекватным. Не всегда это совпадает с тем, что действительно у врага на уме".

Ночной удар по Украине

Напомним, этой ночью враг атаковал Днепропетровскую область. Большинство целей сбили силы ПВО, но зафиксировано 4 "прилета". Начались пожары, ранения получили 7 человек. В частности, известно о повреждениях домов, детсада, магазинов, здании спасательного подразделения.

За ночь силы и средства противовоздушной обороны ночью сбили 20 ударных БПЛА и четыре крылатые ракеты. В общей сложности россияне выпустили 16 ракет разных типов. Взрывы также были слышны в Харькове и Запорожье.

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