Гуменюк про лівий берег Херсонської області: є різниця між закріпилися і закріплюються

"Це складна ділянка на нашому напрямку, і робота там триває. Але вона не вся підлягає розголосу. Навіть за умов, що якусь частину ми вже змогли оприлюднити. Є велика різниця у термінах "закріпилися" і "закріплюються". Ми продовжуємо бойову роботу, і підрозділи морської піхоти працюють потужно", - сказала вона.

Гуменюк додала, що ворог намагається "компенсувати" успіхи ЗСУ, зокрема, використовує тактичну авіацію та дрони.

"Намагається маневрувати в умовах складної погоди, типової для цієї пори року. Ворог долучає до тактичної авіації ще й безпілотні атаки, тобто активність сьогоднішня нічна дронів типу "Шахед" і також активність FPV-дронів на нашому напрямку досить велика", - наголосила речниця.

Що цьому передувало

Вчора, 17 листопада, українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі триває. За її словами, робота ускладнюється через погану погоду.