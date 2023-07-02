Гуменюк про бої біля Антонівського мосту: триває потужна робота

Вона зазначила, що бойова робота біля Антонівського мосту триває, але військовим потрібна інформаційна тиша.

"Наразі триває потужна бойова робота, зокрема. Акцент на контрбатарейній боротьбі, тому що особливості нашої лінії фронту в цій зоні це дійсно, що вона в зоні річки Дніпро. Її річище дещо деформовано, внаслідок тієї катастрофи, що спричинили окупанти, підірвавши Каховську греблю. Дуже ускладнена ця бойова робота", - сказала вона.

За її словами, за минулу добу у тому районі було знищено 49 російських окупантів та 15 одиниць ворожої техніки.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилася інформація, що бої у районі Антонівського моста у Херсонській області активізувалися.

Аналітики ISW повідомили, що українські військові, ймовірно, зайняли й утримують певні позиції на східному (лівому) березі. Йдеться саме про район Антонівського мосту. Російські окупанти стверджують, що нібито відбивають наступи, а ЗСУ не просуваються.

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