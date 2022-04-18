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Гуманитарный штаб "Спасаем жизнь" закупил уже 100 вагонов продуктов для украинцев

Фото: гуманитарный штаб "Спасаем жизнь" закупил уже 100 вагонов продуктов для украинцев (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Гуманитарный штаб "Спасаем жизнь" закупил в Европе и Украине уже 2,5 тысячи тонн продуктов питания. Все они будут доставлены украинцам, пострадавшим от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя штаба Александра Вишнякова.

"Продуктовый набор формируется в соответствии с калорийными стандартами ВООЗ, он сбалансирован по содержанию белков, жиров и углеводов, необходимых каждому человеку. По состоянию на сейчас закуплено уже 2,5 тыс тонн продуктов - это состав из 100 вагонов", -поделился он.

По его словам, 100 тысяч продуктовых наборов уже доставлено на распределительные центры в украинских городах, а еще 140 тысяч наборов находятся в пути.

"Сейчас есть определенные трудности с логистикой: Украина осталась без морских торговых путей, возросла нагрузка на железную дорогу, но есть поддержка на государственном уровне. Наши распределительные центры созданы на базе металлургических предприятий группы Метинвест", - рассказал Вишняков.

Он уточнил, что гуманитарный штаб "Спасаем жизнь" был создан компаниями Метинвест и ДТЭК, в координации с Фондом Рината Ахметова, именно для того, чтобы помочь незащищенным категориям украинцев пережить войну.

"Мы находимся в постоянной координации с военными администрациями укринских городов, и они говорят нам, куда в первую очередь нужно доставить помощь. Жители Авдеевки и Покровска уже получили помощь: порядка 19 тысяч наборов уже выдано, поскольку в эти города нормальная доставка продуктов невозможна из-за обстрелов. Помощь туда доставляют волонтеры — их отважность однажды войдет в легенды", - рассказал Вишняков.

Напомним, ранее 13 тысяч гуманитарных наборов в город Покровск, ещё 6 тысяч получили жители Авдеевки.

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