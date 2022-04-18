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Гуманітарний штаб "Рятуємо життя" закупив вже 100 вагонів продуктів для українців

Фото: Гуманітарний штаб "Рятуємо життя" закупив вже 100 вагонів продуктів для українців (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Гуманітарний штаб "Рятуємо життя" закупив у Європі та Україні вже 2,5 тисячі тонн продуктів харчування. Всі вони будуть доставлені українцям, постраждалим від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника штабу Олександра Вишнякова.

"Продуктовий набір формується відповідно до калорійних стандартів ВООЗ, він збалансований за вмістом білків, жирів і вуглеводів, необхідних кожній людині. Станом на зараз закуплено вже 2,5 тис тонн продуктів - це склад з 100 вагонів", - поділився він.

За його словами, 100 тисяч продуктових наборів вже доставлено на розподільні центри в українських містах, а ще 140 тисяч наборів знаходяться в дорозі.

"Зараз є певні труднощі з логістикою: Україна залишилася без морських торгових шляхів, зросло навантаження на залізницю, але є підтримка на державному рівні. Наші розподільні центри створені на базі металургійних підприємств Групи Метінвест", - розповів Вишняков.

Він уточнив, що гуманітарний штаб "Рятуємо життя" був створений компаніями Метінвест і ДТЕК, в координації з Фондом Ріната Ахметова, саме для того, щоб допомогти незахищеним категоріям українців пережити війну.

"Ми знаходимося в постійній координації з військовими адміністраціями укрінських міст, і вони говорять нам, куди в першу чергу потрібно доставити допомогу. Жителі Авдіївки і Покровська вже отримали допомогу: близько 19 тисяч наборів вже видано, оскільки в ці міста нормальна доставка продуктів неможлива через обстріли. Допомогу туди доставляють волонтери-їх відважність одного разу увійде в легенди", - розповів Вишняков.

Нагадаємо, раніше 13 тисяч гуманітарних наборів в місто Покровськ, ще 6 тисяч отримали жителі Авдіївки.

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