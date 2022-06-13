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Гуманитарный хаб "Восток - Запад" в Харькове передал более 640 тонн помощи

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Понедельник 13 июня 2022 21:30
Гуманитарный хаб "Восток - Запад" в Харькове передал более 640 тонн помощи Фото: гуманитарный хаб "Восток - Запад" в Харькове передал более 640 тонн помощи (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Гуманитарный хаб "Восток - Запад", созданный "Европейской солидарностью", с начала широкомасштабного вторжения передал более 640 тонн помощи войском и гражданским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сопредседателя фракции "ЕС" в Верховной раде Ирину Геращенко.

"За это время удалось направить львовской командой в Харьков 640 тонн гуманитарной помощи, более 400 тонн продуктов питания, более 80 тонн медицинских средств и медикаментов, средства гигиены и другие виды гуманитарной помощи, которую оказывали все организации, которые были причастные к этому. Закарпатская, Винницкая, Волынская, Полтавская, Черкасская, Киевская, Днепровская, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая", - рассказали в политсиле.

Помощь также оказывали Украинская греко-католическая церковь, диаспоры Германии, Польши, Венгрии, Италии.

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Гуманитарная помощь Европейская солидарность
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