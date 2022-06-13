Гуманітарний хаб "Схід - Захід" у Харкові передав понад 640 тонн допомоги
Гуманітарний хаб "Схід - Захід", створений "Європейською солідарністю", від початку широкомасштабного вторгнення передав понад 640 тонн допомоги військом та цивільним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співголову фракції "ЄС" у Верховній раді Ірину Геращенко.
"За цей час вдалося спрямувати львівською командою до Харкова 640 тонн гуманітарної допомоги, понад 400 тонн продуктів харчування, понад 80 тонн медичних засобів та медикаментів, засоби гігієни та інші види гуманітарної допомоги, яку надавали всі організації, що були дотичні до цього. Закарпатська, Вінницька, Волинська, Полтавська, Черкаська, Київська, Дніпровська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька", - розповіли в політсилі.
Допомогу також надавали Українська греко-католицька церква, діаспори Німеччини, Польщі, Угорщини, Італії.