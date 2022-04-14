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Гуманитарными коридорами за сутки удалось эвакуировать более 2500 человек

Эвакуация (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

За 14 апреля гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 2557 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Президента.

В частности, эвакуационными коридорами из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте до Запорожья добрались 2332 человек.

Из них 289 - из Мариуполя, 2043 человека эвакуированы из городов Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь Запорожской области.

Также из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной Луганской области удалось вывезти 225 человек.

Сообщается, что во время эвакуации оккупационные войска постоянно нарушали режим тишины.

Всего за сутки эвакуировано 2557 человек.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе оккупанты предложили "эвакуацию" экипажам судов, которых обстреляли накануне.

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