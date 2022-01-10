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Гуманитарные организации ООН приостановили работу в Тыграе

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Эфиопия, Понедельник 10 января 2022 05:41
Гуманитарные организации ООН приостановили работу в Тыграе Фото: OCHA приостановил гуманитарную работу в Тыграе (twitter.com/IlkhaAgency)
Автор: Наталья Скороход

Международные организации по оказанию помощи приостановили свою гуманитарную работу в Тыграе после авиаудара по лагерю беженцев. Об этом объявило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.at.

OCHA заявило, что партнерские гуманитарные организации ООН приостановили свою деятельность в Тыграе из-за угрозы, исходящей от вооруженных беспилотников.

Заявлению предшествовала атака беспилотников на лагерь в небольшом городке Дедебит. Известно, что по предварительной информации в результате авиаудара были ранены и убиты десятки человек, в том числе мирные жители.

Группа повстанцев TPLF обвинила правительство в нападении на лагерь. По их данным, погибли 56 человек.

"Увеличение числа авиаударов в Тыграе вызывает тревогу", - заявили в офисе ООН.

Там призвали стороны конфликта "соблюдать свои обязательства, вытекающие из международного права".

Напомним, что в Эфиопии обострился вооруженный конфликт. Многие страны вывозят оттуда своих граждан.

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