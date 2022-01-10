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Гуманітарні організації ООН призупинили роботу в Тиграї

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Ефіопія, Понеділок 10 січня 2022 05:41
Гуманітарні організації ООН призупинили роботу в Тиграї Фото: OCHA призупинив гуманітарну роботу в тире (twitter.com/IlkhaAgency)
Автор: Наталья Скороход

Міжнародні організації з надання допомоги призупинили свою гуманітарну роботу в Тыграе після авіаудару по табору біженців. Про це оголосило Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.at.

OCHA заявило, що партнерські гуманітарні організації ООН призупинили свою діяльність в Тиграї через загрозу, що виходить від озброєних безпілотників.

Заяві передувала атака безпілотників на табір в невеликому містечку Дедебіт. Відомо, що за попередньою інформацією в результаті авіаудару були поранені і вбиті десятки людей, у тому числі мирні жителі.

Група повстанців TPLF звинуватила уряд у нападі на табір. За їхніми даними, загинули 56 осіб.

"Збільшення числа авіаударів в Тиграї викликає тривогу", - заявили в офісі ООН.

Там закликали сторони конфлікту "дотримуватися своїх зобов'язань, що випливають з міжнародного права".

Нагадаємо, що в Ефіопії загострився збройний конфлікт. Багато країн вивозять звідти своїх громадян.

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