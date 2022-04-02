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Гуманитарные коридоры. Сегодня запланировано 7 маршрутов: список

Фото: вице-премьер Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 2 апреля в Украине снова будет осуществляться эвакуация мирного населения. Согласовано семь гуманитарных коридоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук в Telegram.

Список маршрутов

По словам вице-премьер-министра, на 2 апреля запланировано 7 гуманитарных коридоров по таким маршрутам:

Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте

Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье.

Из Бердянска в Запорожье

Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье.

По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.

Рубежное-Бахмут

Рубежное - Северодонецк - Лисичанск - Бахмут.

с. Нижнее - Бахмут

Нижнее - Горное - Лисичанск - Бахмут.

Северодонецк-Бахмут

Северодонецк - Лисичанск - Бахмут.

Попасная - Бахмут

Лисичанск - Бахмут

Напомним, сегодня УЗ объявила об осуществлении эвакуационных рейсов из Краматорска. Таких будет минимум пять.

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