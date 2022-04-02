Гуманитарные коридоры. Сегодня запланировано 7 маршрутов: список

Сегодня, 2 апреля в Украине снова будет осуществляться эвакуация мирного населения. Согласовано семь гуманитарных коридоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук в Telegram.
По словам вице-премьер-министра, на 2 апреля запланировано 7 гуманитарных коридоров по таким маршрутам:
Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте
Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье.
Из Бердянска в Запорожье
Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье.
По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.
Рубежное-Бахмут
Рубежное - Северодонецк - Лисичанск - Бахмут.
с. Нижнее - Бахмут
Нижнее - Горное - Лисичанск - Бахмут.
Северодонецк-Бахмут
Северодонецк - Лисичанск - Бахмут.
Попасная - Бахмут
Лисичанск - Бахмут
Напомним, сегодня УЗ объявила об осуществлении эвакуационных рейсов из Краматорска. Таких будет минимум пять.
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