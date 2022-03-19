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Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация

Фото: объявлены гуманитарные коридоры на 19 марта (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 19 марта открываются гуманитарные коридоры. Также будут направлены и гуманитарные грузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

Гуманитарные коридоры

Из города Мариуполь Донецкой области в город Запорожье

Маршрут: Мангуш / Бердянск-Токмак-Васильевка-Каменское-Запорожье. С обязательным разминированием по всему маршруту. Автобусы для эвакуации и сбора людей на пути из Мариуполя будут отправлены из города Запорожье. По маршруту в Запорожье следуют также частные автомобили жителей Мариуполя.

"Просим обеспечить надлежащую координацию действий российских военных подразделений для пропуска колонн автобусов для эвакуации в обе стороны по маршруту и предотвращения их обстрела", - призвала Денисова.

Из села Бервица Киевской области в город Бровары Киевской области

Маршрут: Бервиця - Мокрец - Заворичи - Калита - Семиполки - Летки - Рожны - Пуховка - Калиновка - Бровары. Автобусы для эвакуации будут отправлены до 10:00 из города Бровары. Люди из с. Бервица самостоятельно двигаются к мосту С. мокрец, где переходят реку Трубеж.

Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населенных пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

Из города Буча Киевской области в поселок Белогородка Киевской области

Маршрут: Буча - Ворзель - Михайловка-Рубежовка - Забучье - Дмитровка - Капитановка - Стоянка - Гореничи - Белогородка.

Автобусы для эвакуации будут отправлены до 10:00 из поселка Белогородка. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населенных пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

Из поселка Богдановка Киевской области в город Бровары

Маршрут: Богдановка-Новобогдановка-Рудня-Литки-Рожны - Пуховка - Калиновка-Бровары. Автобусы для эвакуации будут отправлены до 10:00 из города Бровары. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населенных пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

Из города Бородянка Киевской области в город Белая Церковь

Маршруты: Бородянка - Песковка - Белая Криница - Кочеров - Брусилов - Фастов - Белая Церковь. Автобусы для эвакуации будут отправлены до 10: 00 из города Белая Церковь. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населенных пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

Гуманитарные грузы

  • для города Лисичанск Луганской области (Бахмут - Лисичанск - Бахмут). Автомобили с продуктами и медикаментами будут отправлены из города Бахмут.
  • для города Северодонецк Луганской области (Бахмут - Лисичанск - Северодонецк - Рубежное - Северодонецк - Лисичанск - Бахмут). Автомобили с продуктами и медикаментами будут отправлены из города Бахмут.
  • для города Попасная Луганской области (Бахмут-Попасная). Автомобили с продуктами и медикаментами будут отправлены из города Бахмут.
  • для города Херсон (Апостолово - Нововоронцовка - Берислав - Херсон - Берислав - Нововоронцовка - Апостолово). Автомобили с продуктами и медикаментами будут отправлены из поселка Апостолово.

Напомним, также стало известно, что эвакуация 19 марта пройдет и в Луганской области. Ожидается, что в безопасные районы смогут уехать жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Попасной.

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