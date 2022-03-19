Гуманітарні коридори на 19 березня: де сьогодні проводитиметься евакуація

Гуманітарні коридори

З міста Маріуполь Донецької області до міста Запоріжжя

Маршрут: Мангуш/Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя. З обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Автобуси для евакуації та збору людей на шляху з Маріуполя буде відправлено з міста Запоріжжя. По маршруту до Запоріжжя слідують також приватні автомобілі мешканців Маріуполя.

"Просимо забезпечити належну координацію дій російських військових підрозділів для пропуску колон автобусів для евакуації в обидві сторони за маршрутом та запобігання їх обстрілу", - закликала Денісова.

Із села Бервиця Київської області до міста Бровари Київської області

Маршрут: Бервиця - Мокрец - Заворичі - Калита - Семиполки - Літки - Рожни - Пухівка - Калинівка - Бровари. Автобуси для евакуації будуть відправлені до 10:00 з міста Бровари. Люди із с.Бервиця самостійно рухаються до мосту с. Мокрець, де переходять річку Трубіж.

Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.

З міста Буча Київської області до селища Білогородка Київської області

Маршрут: Буча - Ворзель - Михайлівка-Рубежівка - Забуччя - Дмитрівка - Капітанівка - Стоянка - Гореничі - Білогородка.

Автобуси для евакуації будуть відправлені до 10:00 із селища Білогородка. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.

Із селища Богданівка Київської області до міста Бровари

Маршрут: Богданівка - Новобогданівка - Рудня - Літки - Рожни - Пухівка - Калинівка - Бровари. Автобуси для евакуації будуть відправлені до 10:00 з міста Бровари. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.

З міста Бородянка Київської області до міста Біла Церква

Маршрути: Бородянка - Пісківка - Біла Криниця - Кочеров - Брусилів - Фастів - Біла Церква. Автобуси для евакуації будуть відправлені до 10:00 з міста Біла Церква. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.

Гуманітарні вантажі