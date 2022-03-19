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Гуманітарні коридори на 19 березня: де сьогодні проводитиметься евакуація

Фото: оголошені гуманітарні коридори на 19 березня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 19 березня відкриваються гуманітарні коридори. Також будуть направлені й гуманітарні вантажі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

Гуманітарні коридори

З міста Маріуполь Донецької області до міста Запоріжжя

Маршрут: Мангуш/Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя. З обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Автобуси для евакуації та збору людей на шляху з Маріуполя буде відправлено з міста Запоріжжя. По маршруту до Запоріжжя слідують також приватні автомобілі мешканців Маріуполя.

"Просимо забезпечити належну координацію дій російських військових підрозділів для пропуску колон автобусів для евакуації в обидві сторони за маршрутом та запобігання їх обстрілу", - закликала Денісова.

Із села Бервиця Київської області до міста Бровари Київської області

Маршрут: Бервиця - Мокрец - Заворичі - Калита - Семиполки - Літки - Рожни - Пухівка - Калинівка - Бровари. Автобуси для евакуації будуть відправлені до 10:00 з міста Бровари. Люди із с.Бервиця самостійно рухаються до мосту с. Мокрець, де переходять річку Трубіж.

Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.

З міста Буча Київської області до селища Білогородка Київської області

Маршрут: Буча - Ворзель - Михайлівка-Рубежівка - Забуччя - Дмитрівка - Капітанівка - Стоянка - Гореничі - Білогородка.

Автобуси для евакуації будуть відправлені до 10:00 із селища Білогородка. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.

Із селища Богданівка Київської області до міста Бровари

Маршрут: Богданівка - Новобогданівка - Рудня - Літки - Рожни - Пухівка - Калинівка - Бровари. Автобуси для евакуації будуть відправлені до 10:00 з міста Бровари. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.

З міста Бородянка Київської області до міста Біла Церква

Маршрути: Бородянка - Пісківка - Біла Криниця - Кочеров - Брусилів - Фастів - Біла Церква. Автобуси для евакуації будуть відправлені до 10:00 з міста Біла Церква. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.

Гуманітарні вантажі

  • для міста Лисичанськ Луганської області (Бахмут - Лисичанськ - Бахмут). Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені із міста Бахмут.
  • для міста Сєверодонецьк Луганської області (Бахмут - Лисичанськ - Сєвєродонецьк - Рубіжне - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут). Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені із міста Бахмут.
  • для міста Попасна Луганської області (Бахмут - Попасна). Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені із міста Бахмут.
  • для міста Херсон (Апостолове - Нововоронцовка - Берислав - Херсон - Берислав - Нововоронцовка - Апостолове). Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені із селища Апостолове.

Нагадаємо, також стало відомо, що евакуація 19 березня пройде і в Луганській області.Очікується, що в безпечні райони зможуть виїхати жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного та Попасної.

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