Гуманітарний хаб Харківської ТЕЦ-5 потребує твоєї допомоги

Без одного місяця рік Харківська ТЕЦ-5 стійко тримає позиції не тільки на енергетичному, але й на соціальному напрямку. Гуманітарний хаб ТЕЦ-5, що був створений за ініціативи БФ «Майбутнє - дітям», свою діяльність сконцентрував на поєднанні потужного волонтерського руху та десятків благодійних організацій, щоб донорська допомога регіону була максимально ефективною і різносторонньою.

За 11 місяців війни Гуманітарний хаб акумулював та розподілив серед мешканців Харківщини 220 тонн вантажів, з них майже 200 тонн – те, що громадам сьогодні найнеобхідніше, тобто харчові продукти. Решта – дитячі речі та взуття, генератори та павербанки, спальні мішки та каремати, побутова хімія та господарчі товари.

Також у 2022-му Гуманітарний хаб отримав потужну підтримку з-за кордону, завдяки чому у лікарні Харківщини було передано функціональні ліжка та апарати для анестезії.

Керівник Харківської теплоцентралі Олександр Мінкович постійно опікується пошуком доброчинців, логістикою безпечного й оперативного доправлення вантажів до хабу: «Війна загартувала нас у сфері енергогенерації, сформувавши для підприємства нові рівні відповідальності й надійності, навчивши запобігати блекаутам і ліквідовувати їх якнайшвидше. Водночас стала очевидною необхідність значно посилити соціальну підтримку прилеглих громад. Адже з кожним днем кількість людей, які потребують продуктів, засобів гігієни, лікарських препаратів тільки зростає. Тому Гуманітарний хаб ТЕЦ-5 вкотре звертається до громадськості. Давайте спільно діяти, разом допомагати нашим землякам: ідеями, ресурсами, особистими зусиллями».

За словами Олександра Мінковича, у найнебезпечніші для Харкова місяці волонтери хабу доставляли гуманітарну допомогу в райони, що були під невпинними ворожими обстрілами. «Волонтерське братство нашого хабу міцне твердістю й сміливістю: люди, ризикуючи власним життям, розвозили й передавали провіант найуразливішим категоріям – пенсіонерам, важкохворим, родинам з малими дітьми, – говорить керівник ТЕЦ-5. – Зменшити оберти, зупинитися й перепочити ми зможемо тільки коли загасне пекельне полум’я війни і Україна здобуде переможний мир».

Реквізити для збору допомоги – на сайті БФ «Майбутнє - дітям». Фокус уваги фонду – надання гуманітарної допомоги, підтримка дітей, забезпечення медичним устаткуванням, сприяння локальному бізнесу