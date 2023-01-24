Гуманитарному хабу Харьковской ТЭЦ-5 необходима твоя помощь

Без одного месяца год Харьковская ТЭЦ-5 стойко держит позиции не только на энергетическом, но и на социальном направлении. Гуманитарный хаб ТЭЦ-5, созданный по инициативе БФ «Майбутнє - дітям», свою деятельность сконцентрировал на сочетании мощного волонтерского движения и десятков благотворительных организаций, чтобы донорская помощь региону была максимально эффективной и разносторонней.

За 11 месяцев войны Гуманитарный хаб аккумулировал и распределил среди жителей Харьковщины 220 тонн грузов, из них почти 200 тонн – то, что громадам сегодня самое необходимое, то есть продукты питания. Остальные – детские вещи и обувь, генераторы и павербанки, спальные мешки и карематы, бытовая химия и хозяйственные товары.

Также в 2022-м Гуманитарный хаб получил мощную поддержку из-за рубежа, благодаря чему в больницы Харьковщины были переданы функциональные кровати и аппараты для анестезии.

Руководитель Харьковской теплоцентрали Александр Минкович постоянно занимается поиском благотворителей, логистикой безопасной и оперативной доставки грузов в хаб: "Война закалила нас в сфере энергогенерации, сформировав для предприятия новые уровни ответственности и надежности, научив предотвращать блэкауты и ликвидировать их как можно быстрее. Вместе с тем стала очевидной необходимость значительно усилить социальную поддержку близлежащих громад. Ведь с каждым днем количество людей, нуждающихся в продуктах, средствах гигиены, лекарственных препаратах только растет. Поэтому Гуманитарный хаб ТЭЦ-5 в очередной раз обращается к общественности. Давайте совместно действовать, вместе помогать нашим землякам: идеями, ресурсами, личными усилиями".

По словам Александра Минковича, в самые опасные для Харькова месяцы волонтеры хаба доставляли гуманитарную помощь в районы, которые были под непрекращающимися вражескими обстрелами. "Волонтерское братство нашего хаба крепко твердостью и смелостью: люди, рискуя собственной жизнью, развозили и передавали провиант самым уязвимым категориям – пенсионерам, тяжелобольным, семьям с маленькими детьми, – говорит руководитель ТЭЦ-5. – Сбавить обороты, остановиться и передохнуть мы сможем только когда погаснет адское пламя войны и Украина обретет победный мир".

Реквизиты для сбора помощи – на сайте БФ «Майбутнє - дітям». Фокус внимания фонда – оказание гуманитарной помощи, поддержка детей, обеспечение медицинским оборудованием, содействие локальному бизнесу.