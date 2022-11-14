Гуманітарний хаб Харківської ТЕЦ-5 отримає медичне обладнання з Нюрнберга

Днями з німецького Нюрнберга до Харкова вирушила перша партія медичного обладнання та устаткування. Гуманітарний хаб Харківської ТЕЦ-5 отримає 3 апарати для анестезії, 360 функціональних та 20 спеціальних ліжок для операційних. Апаратура та ліжка будуть розподілені та доставлені до закладів охорони здоров’я Харківщини, які цього найбільше потребують.

Як розповів голова правління Харківської ТЕЦ-5 Олександр Мінкович, цей проєкт вдалося реалізувати завдяки тісній взаємодії й перемовинам між Харківською обласною військовою адміністрацією на чолі з Олегом Синєгубовим, Німецько-українським центром культури та освіти «Дім Нюрнберга» і ТЕЦ-5. Було досягнуто домовленість про постачання на Харківщину функціональних ліжок.

«З боку нашого міста-побратима Нюрнберга працювала велика команда однодумців, аби допомога Слобожанщині від ідеї пройшла всі етапи аж до втілення, – говорить Олександр Мінкович. – Дякую меру Нюрнберга Маркусу Кьонігу, представникам управління міжнародних відносин мерії Даніелю Нефарілу, Сільвії Прейсер та Крістіні Шусслер, співголові єврейської громади Нюрнберга Александеру Ліссаку, очільнику Асоціації поріднених міст Нюрнберг-Харків Ант'є Ремпе, директору технічної частини лікарні Klinikum Nord пану Брандлю та члену правління Klinikum Nord пану Шугу, а також багатьом друзям з Німеччини, які конкретними справами підтримують нашу країну».

За 9 місяців війни Харківська ТЕЦ-5 зуміла об’єднати та залучити до свого Гуманітарного хабу чимало міжнародних партнерів та доброчинців. Таким чином Хаб, створений за підтримки Благодійного фонду «Майбутнє – дітям», має змогу здійснювати постачання гуманітарних вантажів, лікарських препаратів, засобів життєзабезпечення цивільним громадянам та військовослужбовцям ЗСУ. Загалом за цей період Гуманітарний хаб передав близько 200 тонн допомоги харків’янам, мешканцям Солоницівської, Пісочинської, Будянської територіальних громад.