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Гуманитарный хаб Харьковской ТЭЦ-5 получит медицинское оборудование из Нюрнберга

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Понедельник 14 ноября 2022 13:12
Гуманитарный хаб Харьковской ТЭЦ-5 получит медицинское оборудование из Нюрнберга

Из немецкого Нюрнберга в Харьков отправилась первая партия медицинского оборудования. Гуманитарный хаб Харьковской ТЭЦ-5 получит 3 аппарата для анестезии, 360 функциональных и 20 специальных кроватей для операционных. Аппаратура и кровати будут распределены и доставлены в учреждения здравоохранения Харьковщины, которые в этом больше всего нуждаются.

Гуманитарный хаб Харьковской ТЭЦ-5 получит медицинское оборудование из НюрнбергаКак рассказал председатель правления Харьковской ТЭЦ-5 Александр Минкович, этот проект удалось реализовать благодаря тесному взаимодействию и переговорам между Харьковской областной военной администрацией во главе с Олегом Синегубовым, Немецко-украинским центром культуры и образования «Дом Нюрнберга» и ТЭЦ-5. Была достигнута договоренность о поставках на Харьковщину функциональных кроватей.

«Со стороны нашего города-побратима Нюрнберга работала большая команда единомышленников, чтобы помощь Слобожанщине от идеи прошла все этапы до воплощения, – говорит Александр Минкович. – Спасибо мэру Нюрнберга Маркусу Кенигу, представителям управления международных отношений мэрии Даниэлю Нефарилу, Сильвии Прейсер и Кристине Шусслер, сопредседателю еврейской общины Нюрнберга Александеру Лиссаку, главе Ассоциации городов-побратимов Нюрнберг-Харьков Антье Ремпе, директору технической части больницы Klinikum Nord господину Брандлю и члену правления Klinikum Nord господину Шугу, а также многим друзьям из Германии, которые конкретными делами поддерживают нашу страну».

Гуманитарный хаб Харьковской ТЭЦ-5 получит медицинское оборудование из Нюрнберга

За 9 месяцев войны Харьковская ТЭЦ-5 сумела объединить и привлечь к своему Гуманитарному хабу немало международных партнеров и благотворителей. Таким образом, Хаб, созданный при поддержке Благотворительного фонда «Майбутнє – дітям», имеет возможность осуществлять поставку гуманитарных грузов, лекарственных препаратов, средств жизнеобеспечения гражданским и военнослужащим ВСУ. В общей сложности за этот период Гуманитарный хаб передал около 200 тонн помощи харьковчанам, жителям Солоницевской, Песочинской, Будянской территориальных громад.

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