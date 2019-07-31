Гуманітарна підгрупа ТКГ незабаром погодить алгоритми передачі останків загиблих

Ілюстративне фото (twitter.com/BelarusMID)

Зараз активізована робота по пошуку зниклих без вести

У Мінську гуманітарна підгрупа Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі домовилася, що найближчим часом будуть узгоджені алгоритми ідентифікації та передачі останків загиблих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер Facebook.

За її словами, зараз активізована робота по пошуку зниклих без вісті.

"В гуманітарній підгрупі продовжують працювати над підтвердженням утримуваних осіб і готують все необхідне для подальшого звільнення людей. Активізована робота по пошуку зниклих без вести: найближчим часом будуть узгоджені алгоритми ідентифікації та передачі останків загиблих", - зазначила Оліфер.

Крім того, у підгрупі з соціально-економічних питань працює над питаннями життєзабезпечення Донбасу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Тристороння контактна група в ході засідання в Мінську 31 липня домовилася про початок розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня. До початку ремонту мосту повинен бути прибраний блокпост і символи квазигруппировок незаконних збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей.

Зазначимо, що 31 липня в Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України, а також пройшла зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.