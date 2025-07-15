Гуманітарна допомога від Тампере: Київ отримав пасажирські автобуси

"Київ отримав в якості гуманітарної допомоги від фінського міста-побратима Тампере ще 2 дизельних пасажирських автобуси. Столиця переобладнає їх і використовуватиме для гуманітарних цілей", - зазначив Кличко.

Він нагадав, що допомога від Тампере надходить не вперше.

"Фінське місто, за час повномасштабної війни в Україні, неодноразово надсилало Києву гуманітарні вантажі: генератори різної потужності, медикаменти, найнеобхідніші речі для немовлят. Зокрема, у 2023 році Київ отримав від Тампере 9 пасажирських автобусів. У них тоді приїжджала і гуманітарна допомога, яку збирали для Києва міська влада спільно з активними громадянами Фінляндії. Також до Тампере їздили на відпочинок групи дітей з Києва", - написав мер.

Він подякував Посольству Фінляндської Республіки в Україні, мерії та громаді Тампере, фінським партнерам за солідарність та підтримку.

"Сьогоднішня допомога - ще одне свідчення того, що Київ має справжніх друзів, які підтримують нас у боротьбі за свободу, демократію та незалежність", - наголосив Віталій Кличко.