"Гуляють" атмосферні фронти. Яку погоду чекати сьогодні в Україні

Сьогодні, 11 червня, в Україну зайдуть атмосферні фронти, тож без дощів та шквалів не обійдеться. Максимально термометри покажуть до +33 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Тиждень починається дощами і комарами. Сьогодні дощі з грозами, часом із сильними зливами, градом і шквалами пройдуть на заході, півночі України (на Сумщині трохи легше), зачеплять Вінниччину, Черкащину та Одещину", - розповіла вона.
Як пояснила синоптик, "це гулятимуть атмосферні фронти".
"Тиск буде низьким, вологість висока, комарів - побільшає. Переважатиме суха погода на сході України, у більшості центральних областей та південної частини. Спека триватиме на сході та півдні, +29...+33 градуси. На заході навіть холоднувато, +19...+23 градуси", - зазначила Діденко, додавши, що загалом очікується +23...+29 градусів.
Температура повітря буде +26, +27 градусів.
"У Києві 11 червня пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози, може при грозі рвонути шквал та сипнути град!" - зазначила синоптик.
Впродовж 12-14 червня, короткочасно похолоднішає до +17....+23 градусів на заході, півночі та подекуди в центральних областях України.
Детальніше про погоду у найближчий тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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