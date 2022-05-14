Гуляли возле блокпоста. В Луцке разоблачили троих завербованных ФСБ подростков

Российские спецслужбы пытались завербовать троих школьников из Луцка. Правоохранители заметили семиклассников возле одного из блокпостов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Волынской области.
"9 мая в Луцке правоохранители обратили внимание на трех подростков, которые постоянно слонялись возле одного из блокпостов. Причину своего пребывания там школьники объяснить не смогли", - говорится в сообщении.
Оперативники СБУ проверили телефоны детей и нашли много снимков Луцкого военного аэродрома и ремонтного пункта, а также переписку с неизвестными российскими абонентами.
"Неизвестные" расспрашивали у школьников о ситуации в регионе, пытаясь узнать информацию о расположении военных объектов, военной техники и вооружения", - рассказали в СБУ.
Как сообщалось, Запорожская область приостанавливает сотрудничество с Беларусью из-за ее поддержки России в войне против Украины. Речь идет о прекращении торговых, экономических и культурных связях с несколькими белорусскими регионами.
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