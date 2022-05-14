Гуляли біля блокпосту. У Луцьку викрили трьох завербованих ФСБ підлітків

"9 травня у Луцьку правоохоронці звернули увагу на трьох підлітків, які постійно вешталися біля одного з блокпостів. Причину свого перебування там школярі пояснити не змогли", - йдеться в повідомленні.

Оперативники СБУ перевірили телефони дітей та знайшли там багато знімків Луцького військового аеродрому та ремонтного пункту, а також переписку з невідомими російськими абонентами.

“Невідомі” розпитували у школярів про ситуацію в регіоні, намагаючись вивідати інформацію про розташування військових об’єктів, військової техніки та озброєння", - розповіли в СБУ.