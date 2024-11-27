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Гукеш зрівняв рахунок у матчі за шахову корону через конфуз чемпіона

Фото: Гукеш Доммараджу відіграв відставання від чемпіона (facebook.com/ChessFIDE)
Автор: Антон Федорців

Індійський шахіст Гукеш Доммараджу здобув першу перемогу в чемпіонському поєдинку проти китайця Діна Ліженя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат партії.

18-річний претендент завдав першої поразки 17-му чемпіону світу з шахів. Рахунок у протистоянні став рівним – 1,5:1,5.

Гукеш захопив ініціативу завдяки вдалому дебюту. Натомість Дін змушений був пожертвувати фігурою заради двох пішаків. Індієць ще й мав неабияку перевагу за часом. Зрештою, він "зрубав" китайському гросмейстеру прапорець.

Фінал партії ознаменувався курйозом. На останніх секундах Дін намагався встигнути зробити хід, але випустив фігуру з рук. Час на відповідь чемпіона минув, тож він програв. Щоправда, становище китайця на дошці й так було фактично програшним.

Регламент поєдинку розрахований на 14 партій та, в разі потреби, тай-брейк. Наступна партія відбудеться в п'ятницю, 29 листопада. "Білими" гратиме Дін. Матч за світову шахову корону цьогоріч приймає Сингапур, а за титул уперше в історії змагаються два представники Азії.

До слова, раніше склали підбірку нових спортивних серіалів зі стрічкою про футболіста-вбивцю Ернандеса.

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