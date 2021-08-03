Губернатор Нью-Йорка обвиняется в домогательствах: пострадало несколько женщин
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо обвиняется в сексуальных домогательствах. Генеральный прокурор Летиция Джеймс сообщила подробности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Генеральный прокурор Нью-Йорка в ходе расследования обвинений в сексуальных домогательствах против губернатора-демократа обнаружила, что губернатор домогался сразу нескольких женщин.
Как выяснилось, Куомо преследовал нынешних и бывших государственных служащих, а также ряд женщин за пределами правительства штата. Расследование показало, что Куомо участвовал в нежелательных прикосновениях и прикосновениях без согласия и делал комментарии "наводящ его на размышления" сексуального характера. Также, по словам прокурора, такое поведение создало "враждебную рабочую среду для женщин".
Джеймса говорит, что поведение Куомо нарушило несколько федеральных законов и законов штата.
Сам губернатор опровергает обвинения.
"Я хочу, чтобы вы знали прямо от меня, что я никогда не прикасался к кому-либо ненадлежащим образом и не совершал неуместных сексуальных домогательств", - сказал Куомо.