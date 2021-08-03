Губернатор Нью-Йорка обвиняется в домогательствах: пострадало несколько женщин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Генеральный прокурор Нью-Йорка в ходе расследования обвинений в сексуальных домогательствах против губернатора-демократа обнаружила, что губернатор домогался сразу нескольких женщин.

Как выяснилось, Куомо преследовал нынешних и бывших государственных служащих, а также ряд женщин за пределами правительства штата. Расследование показало, что Куомо участвовал в нежелательных прикосновениях и прикосновениях без согласия и делал комментарии "наводящ его на размышления" сексуального характера. Также, по словам прокурора, такое поведение создало "враждебную рабочую среду для женщин".

Джеймса говорит, что поведение Куомо нарушило несколько федеральных законов и законов штата.

Сам губернатор опровергает обвинения.