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Губернатор Нью-Йорка обвиняется в домогательствах: пострадало несколько женщин

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США, Вторник 03 августа 2021 23:10
Губернатор Нью-Йорка обвиняется в домогательствах: пострадало несколько женщин Фото: Эндрю Куомо, губернатор Нью-Йорка (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо обвиняется в сексуальных домогательствах. Генеральный прокурор Летиция Джеймс сообщила подробности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Генеральный прокурор Нью-Йорка в ходе расследования обвинений в сексуальных домогательствах против губернатора-демократа обнаружила, что губернатор домогался сразу нескольких женщин.

Как выяснилось, Куомо преследовал нынешних и бывших государственных служащих, а также ряд женщин за пределами правительства штата. Расследование показало, что Куомо участвовал в нежелательных прикосновениях и прикосновениях без согласия и делал комментарии "наводящ его на размышления" сексуального характера. Также, по словам прокурора, такое поведение создало "враждебную рабочую среду для женщин".

Джеймса говорит, что поведение Куомо нарушило несколько федеральных законов и законов штата.

Сам губернатор опровергает обвинения.

"Я хочу, чтобы вы знали прямо от меня, что я никогда не прикасался к кому-либо ненадлежащим образом и не совершал неуместных сексуальных домогательств", - сказал Куомо.

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