Губернатор Нью-Йорка звинувачується в домаганнях: постраждало кілька жінок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Генеральний прокурор Нью-Йорка в ході розслідування звинувачень у сексуальних домаганнях проти губернатора-демократа виявила, що губернатор домагався відразу декількох жінок.

Як з'ясувалося, Куомо переслідував нинішніх і колишніх державних службовців, а також ряд жінок за межами уряду штату. Розслідування показало, що Куомо брав участь у небажаних дотиках і дотиках без згоди І робив коментарі "наводять його на роздуми" сексуального характеру. Також, за словами прокурора, така поведінка створила "вороже робоче середовище для жінок".

Джеймс каже, що поведінка Куомо порушила кілька федеральних законів та законів штату.

Сам губернатор спростовує звинувачення.