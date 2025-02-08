Губернатор Каліфорнії виділив 50 млн доларів на боротьбу з планами Трампа щодо мігрантів

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підписав два законопроєкти про виділення 50 млн доларів на судову боротьбу з адміністрацією Дональда Трампа і надання правової допомоги іммігрантам. Цей крок посилюватиме прагнення штату, спрямовані на протидію політиці нового президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Пакет фінансування, схвалений очолюваним демократами законодавчим органом на спеціальній сесії, скликаній Ньюсомом, спрямовує 25 млн доларів в офіс генерального прокурора Роба Бонті на судові процеси проти федерального уряду, і ще 25 млн доларів - на допомогу неприбутковим групам, що надають правову допомогу нелегальним мігрантам.

Фінансування надходить у той час, коли Каліфорнія готується до відновлення судової тяганини через обіцянку президента Дональда Трампа провести масові депортації, запровадити обмеження на федеральну допомогу та скасувати заходи із захисту довкілля.

Bloomberg нагадало, що в період першого президентського терміну Трампа, штат позивався до федерального уряду понад 100 разів. Законодавці заявили, що очікують подальших судових процесів з багатьох із тих самих питань.

З останнього - уряд Каліфорнії вже оскаржив указ Трампа про скасування громадянства за правом народження і заморожування федеральних грантів і кредитів. Судді заблокували обидві дії.